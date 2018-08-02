



Участники: BM (Би Эм), J.seph (Джей Сэп), Чон Со Мин, Чон Чжи У

Дебют: первый мини-альбом [Hola Hola], 2017 год

Жанр: эстрадная музыка

Стиль: танцевальная, электро-поп, синти-поп





K.A.R.D – корейская группа, состоящая из двух солистов по имени BM и J.Seph (제이셉), а также двух солисток по имени Чон Со Мин и Чон Чжи У. BM в 2011 году принял участие в первом сезоне шоу по поиску талантов KPOP Звезда, его заметили и предложили подписать контракт с продюсерским центром DSP Media, в коллективе он является вокалистом и рэпером, а также главным танцором. Второй участник J.Seph является главным рэпером, он также исполняет вокальные части и профессионально танцует. Чон Со Мин в 16 лет числилась в японской группе Puretty, которая объявила о распаде перед дебютом, а потом пела в группе April, в K.A.R.Dе Со Мин является главной вокалисткой. Четвертая участница группы Чон Чжи У некогда готовилась перед дебютом в продюсерском центре FNC Entertainment, но позже подписала контракт с DSP Media.

K.A.R.D исполняет танцевальную музыку с элементами электро-попа и синти-попа. Еще до официального дебюта 13 декабря 2016 году они выпустили первый проектный сингл Oh NaNa, 16 февраля 2017 года второй сингл «Не напоминай» (Don’t Recall), 24 апреля третий проектный сингл «Сплетня» (RUMOR). 19 июля того же года группа совершила официальный дебют с первым мини-альбомом KARD 1st Mini Album ‘Hola Hola’, в который вошли шесть композиций, включая старые и новые Hola Hola, «Я не остановлюсь» (난 멈추지 않는다) и Living Good.

Само название группы имеет концепцию карт, каждую из которых представляет конкретный участник – K означает короля, A – эйса, то есть туза, R – цветного джокера и черного джокера, а буква D вырвана из английского слова hidden, означающего «скрытый». Это обозначает скрытые карты, то есть других исполнителей, иногда делающих фит с группой.