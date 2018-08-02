Убытки от «дипломатии природных ресурсов» превысили 13 трлн вон 

Правительство РК настаивает на интенсивной реструктуризации трёх государственных компаний, которым был нанесён ущерб в ходе участия в зарубежных проектах разработки природных ресурсов. 26 июля рабочая группа опубликовала отчёт о текущем состоянии инициированной бывшим президентом страны Ли Мён Баком «дипломатии природных ресурсов». Согласно отчёту, Корейская государственная нефтяная корпорация, Корейская газовая корпорация, Корейская корпорация минеральных ресурсов инвестировали в зарубежные проекты в общей сложности 25 трлн вон или 22,5 млрд долларов. Общая сумма убытков составила 13 трлн вон или 11,5 млрд долларов. Прибыльность крупномасштабных инвестиционных проектов остаётся неясной, а усилия по реструктуризации государственных корпораций были недостаточными. В результате был сделан вывод о необходимости реструктуризации в целях предотвращения дальнейших убытков.





По мнению рабочей группы, должна быть разработана стратегия выхода из экономически неэффективных проектов и проектов с низким стратегическим значением. Всего в ведении трёх государственных корпораций находятся 74 проекта, не считая те, что ранее уже были ликвидированы или закрыты. Четыре проекта в нефтегазовом секторе оцениваются как экономически и стратегически несостоятельные. Однако конкретные предприятия, подлежащие продаже, в отчёте не указаны. Решение по этому поводу каждая из государственных корпораций должна принимать самостоятельно. Рабочая группа рекомендует не раскрывать объект продажи и не устанавливать ограничений по срокам, а также призывает к оптимизации системы в целях предотвращения подобных убыточных проектов. Министерство промышленности, торговли и энергетики РК планирует до конца текущего года разработать новый генеральный план разработки природных ресурсов за рубежом с учётом рекомендаций рабочей группы и проследить за его реализацией.