КНДР передала США останки американских солдат

27 июля военно-транспортный самолёт C-17 доставил из КНДР останки американских солдат, погибших в годы Корейской войны. Он приземлился на авиабазе Осан в окрестностях Сеула. Возвращение останков стало результатом договорённостей, достигнутых в ходе встречи лидеров США и КНДР, состоявшейся 12 июня в Сингапуре. Дальнейшее согласование условий репатриации останков велось как на высоком уровне, так и в ходе рабочих переговоров между представителями двух стран. Однако переговоры не всегда проходили гладко. Представители северокорейской стороны не явились на рабочую встречу, первоначально запланированную на 12 июля. Впоследствии Пхеньян выступил с предложением о проведении встречи на уровне военного командования ООН. Такие переговоры прошли 15 июля, а 16 июля состоялась рабочая встреча. Дата репатриации останков 55 американских военнослужащих была назначена на 27 июля. Это символическая дата. 65 лет назад, 27 июля 1953 года, было подписано соглашение о перемирии в Корейской войне.





Со времён Корейской войны порядка 8 тыс. американских солдат числятся пропавшими без вести. По данным Пентагона, примерно 5.300 из них могут находиться на территории КНДР. Между тем, в КНДР ранее проведена работа по опознанию ранее обнаруженных останков более чем двухсот человек, которые, как полагают, были американскими военными. Ранее Дональд Трамп заявил о том, что их останки возвращены на родину. В нынешних условиях, когда переговоры о денуклеаризации приостановлены, репатриация останков американских военнослужащих имеет особое значение. Не исключено, что КНДР расширит требования к мировому сообществу, аргументируя это тем, что она выполнила достигнутые договорённости.