Смерть парламентария Но Хве Чхана

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23 июля депутат Национального собрания от партии Справедливости Но Хве Чхан покончил жизнь самоубийством, выбросившись из окна многоэтажного дома в центре Сеула, в котором живёт семья его младшего брата с матерью. На лестничной площадке между 17 и 18 этажами обнаружен его пиджак, в кармане которого находились бумажник с документами и записка. В ней говорится, что в марте 2016 года Но Хве Чхан действительно дважды получал от блогера под псевдонимом Druid King средства в размере 35 тыс. долларов, но они не были связаны с какими бы то ни было услугами или обещаниями со стороны покойного. Политик назвал глупым свой поступок, за которой теперь необходимо нести ответственность. Он также пожелал своей партии уверенного развития в будущем несмотря на то, что его собственный жизненный путь закончен.

Но Хве Чхан, депутат Национального собрания трёх созывов, находился под следствием по подозрению в получении 44-х тысяч долларов от команды блогера Druid King перед парламентскими выборами в марте 2016 года. Блогер оказался в центре скандала вокруг фальсификации мнений в интернете перед президентскими выборами и после них в период с октября 2016 года по март нынешнего года. Ранее Но Хве Чхан заявлял, что не получал никаких незаконных средств от Druid King, и полностью отрицал свою вину, в связи с чем был готов активно сотрудничать со следствием специального прокурора.

В политических кругах депутат считался основателем и образцом прогрессивной политики. В 1973 году он участвовал в движении за демократию, а позже активно выступал за права трудящихся. В 2004 году он был впервые избран в Национальное собрание 17-го созыва от Демократической трудовой партии. Долгое время он являлся лидером партии Справедливости.

В связи со смертью Но Хве Чхана в политической жизни страны ожидаются большие изменения. Прежде всего, это связано с тем, что теперь "Группа депутатов за мир и справедливость" потеряла статус парламентской фракции из-за сокращения её численности. Такой поворот событий - не только удар по прогрессивному лагерю, но и по тактике администрации президента, которая стремится достичь сотрудничества с оппозицией.