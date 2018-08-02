В РК обновлён рекорд энергопотребления

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В РК ежедневно растёт ущерб от продолжительной жары. В последние дни возросло количество пациентов, обратившихся за медицинской помощью из-за перегрева, зафиксированы даже смертельные случаи. Только за две недели из-за жары погибли 2 млн 190 тыс голов скота. Неуклонно растёт потребление энергии. 23 июля этот показатель обновил рекорд, составив 90 млн 700 тыс кВт. Кроме того, 23 июля впервые за этот год уровень резерва электроэнергетической мощности упал ниже десяти процентов.

В связи со сложившейся ситуацией правительство принимает активные меры по борьбе с жарой. Министерство промышленности, торговли и энергетики контролирует уровень потребления электроэнергии, приравнивая жару к природному бедствию, а глава министерства отложил запланированные дела, чтобы уделить время проблеме возросшего энергопотребления. Корейская корпорация гидро- и атомной энергетики решила отложить плановый профилактический осмотр оборудования атомных электростанций "Ханбит" и "Хануль" на конец августа, то есть на период после пика энергопотребления, который, как правило, приходится, на вторую и третью недели августа. В корпорации прилагают усилия для того, чтобы до наступления пикового периода запустить третий энергоблок АЭС "Ханбит" и второй энергоблок АЭС "Хануль", которые находятся на профилактике.

Заявления Корейской корпорации гидро- и атомной энергетики вызвали очередную волну критики со стороны противников политики отказа от АЭС, которую поддерживает нынешнее правительство. На данный момент функционируют 17 из 24-х южнокорейских энергоблоков. В 2017 году на их долю приходилось 30% выработанного электричества. Другими словами, в отсутствие АЭС государство не смогло бы удовлетворить энергетические потребности жителей страны. Правительство, однако, не считает критику противников отказа от АЭС обоснованной, так как сократить количество энергоблоков планируется лишь к 2038 году, предварительно создав при этом другие источники выработки электроэнергии.