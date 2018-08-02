Экономический рост РК во втором квартале

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Во втором квартале этого года рост южнокорейской экономики составил 0,7%. Об этом сообщили 26 июля в Банке Кореи. Реальный ВВП составил 355 млрд 402 млн долларов. Напомним, что показатели роста южнокорейской экономики снижаются с третьего квартала прошлого года: тогда он составлял 1,4%, а в первом квартале этого года снизился до одного процента. Общий рост экономики за первое полугодие составил 2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Эксперты связывают снижение роста экономики со снижением потребительских настроений, сокращением инвестиций в средства производства и строительную отрасль.. Рост промышленного производства сократился практически наполовину по сравнению с первым кварталом. Отрицательный рост зафиксирован в строительном секторе, сельскохозяйственной отрасли и рыбной промышленности. Другими словами, все показатели, влияющие на рост южнокорейской экономики, зафиксировали снижение. Кроме того, значительно снизился уровень роста экспорта, а импорт и вовсе сократился

По мнениям специалистов, южнокорейская экономика в этом году вряд ли сможет достичь прогнозируемого уровня в 2,9%. Во-первых, внутреннее потребление нуждается в серьёзном стимулировании, а во-вторых, разногласия между США и Китаем представляют угрозу для отечественной экономики. В связи с этим в Банке Кореи отмечают, что во втором полугодии необходимо тщательно оценить потенциальные риски, способные стать преградой на пути к достижению запланированного роста экономики.