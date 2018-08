Песни современных смешанных групп Кореи

Рубрику «Минин плейлист» июля мы посвятили песням смешанных групп, которые приобрели широкую известность в 2000-х и 2010-х годах. Отмечу, что смешанными в Корее называют группы, состоящие из женских и мужских голосов. Такие группы имели особую популярность в 90-х и начале 2000-х годов, а их наглядными примерами были «Кобуги», 's#arp', 'Young Thugs Club' (YTC), 'Roo'Ra' и др. С середины 2000-х годов смешанные группы стали уступать свои места в хит-парадах молодёжным бойз и гёрлз-группам. К сожалению, в настоящее время среди ветеранов продолжают существование лишь ‘COOL’ и «Кхоётхэ».

Открыла нашу рубрику светлая песня «200%» дуэта «Актон мьюзишн» из первого официального альбома 'PLAY’ 2014-го года выпуска. В дуэте «Актон мьюзишн» поют брат и сестра: вокалист, композитор, автор песен и гитарист Ли Чхан Хёк, и вокалистка Ли Су Хён. Брат и сестра обладают прекрасными музыкальными и вокальными данными, слухом. В основном они исполняют лиричные песни с остроумными и интересными текстами собственного сочинения. Ребята поют легко и спокойно, будто просто беседуют между собой. Напомню, что дуэт «Актон мьюзишн» приобрёл известность ещё до официального дебюта, благодаря участию в музыкальном телеконкурсе 'K-Pop Star 2'. Будучи участниками шоу, его исполнители сумели захватить популярнейшие музыкальные чарты Кореи, а в результате они стали финалистами второго сезона 'K-Pop Star'.

А далее мы предложили вниманию радиослушателей композицию 'River' или «Река» смешанного трио 'URBAN ZAKAPA'. Дебютировал коллектив в 2009 году с диском «Выпив кофе». 'URBAN ZAKAPA' исполняет романтические и лирические композиции жанра R&B и «поп» с элементами акустической «соул» музыки. Песни трио всегда чувственны и в то же время не лишены современного стиля, благодаря чему с самого начала своей творческой деятельности завоевали сердца многих южнокорейских слушателей. Среди хитов группы имеются такие песни, как «Рисуя весну» и «Такая же любовь, такое же расставание». В прозвучавшей в нашем эфире песне 'River' или «Река», как и во многих других работах трио 'URBAN ZAKAPA', реалистично описано как с течением времени охладевают отношения и чувства людей, некогда любивших друг друга.

А в завершение нашей очередной рубрики мы предложили вниманию радиослушателей ещё одну песню смешанной группы. Прозвучала композиция 'You In Me' группы 'K.A.R.D', записанная в 2017 году. О группе 'KARD' стало известно ещё до официального дебюта, так как она успела ранее представить три проектных цифровых сингла - 'Oh NaNa' 'Don`t Recall' и 'RUMOR'. В её составе поют четыре участника. Первый сингл группы был представлен в декабре 2016 года. Группа 'K.A.R.D' в основном исполняет лёгкие и ритмичные песни музыкальных стилей хаус, дэнсхолл и др. Исполняемые группой композиции прекрасно подходят для прослушивания в знойные летние дни, их популярность растет день за днем. Участникам группы 'K.A.R.D' желаем долгой карьеры и успехов! А мы надеемся, что в скором будущем станет ещё больше таких талантливых и необычных «смешанных» групп.





