РК должна повысить свои позиции на рынке полупроводников 

Министр промышленности, торговли и энергетики РК Пэк Ун Гю посетил заводы двух крупнейших южнокорейских производителей полупроводников - Samsung Electronics и SK Hynix. Он сообщил о принятом правительством решении инвестировать в сферу полупроводников в течение ближайших десяти лет полтора триллиона вон или 1 млрд 340 млн долларов. Цель инвестиций - повышение конкурентоспособности данной отрасли и сохранение репутации РК в качестве мирового лидера в сфере полупроводников. Вице-премьер, министр планирования и финансов РК Ким Дон Ён планирует в начале августа также посетить Samsung Electronics. Подобные шаги демонстрируют стремление правительства заручиться поддержкой со стороны предприятий в достижении таких ключевых национальных целей как создание рабочих мест и рост инноваций.





Судя по всему, правительство обеспокоено будущим отрасли полупроводников, которая является одной из основ южнокорейской экономики. В первом полугодии на долю полупроводников пришлось более 20% отечественного экспорта. Однако зарубежные конкуренты тоже наращивают объёмы производства, тесня отечественных производителей на мировом рынке. В такой ситуации необходимо предпринять ряд шагов. Во-первых, следует разрабатывать устройства и материалы следующего поколения. Во-вторых, необходимо активизировать сотрудничество разработчиков и заводов-изготовителей. В-третьих, отечественные производители должны более активно сотрудничать с зарубежными коллегами. Для достижения этих целей министерство промышленности, торговли и энергетики планирует реорганизовать систему поддержки инвесторов и содействовать реформированию нормативно-правовой базы.