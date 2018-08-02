КНДР не просила денег за останки американских военных

Из Пхеньяна не поступало никаких требований о возмещении расходов на поиски и репатриацию останков американских военнослужащих, и никакие деньги северокорейской стороне не передавались. Об этом сообщила журналистам представитель госдепартамента США Хезер Науэрт. Напомним, что 27 июля КНДР передала США останки 55 американских военных. После предварительного опознания останков, которое пройдёт на американской авиабазе Осан в провинции Кёнгидо, их перевезут на Гавайи. Возвращение останков предусмотрено северокорейско-американскими договорённостями, достигнутыми 12 июня в Сингапуре. В министерстве обороны США пояснили при этом, что правительство США имеет право возместить любой стране расходы, связанные с поисками и возвращением останков погибших американцев. Однако КНДР никаких денег не просила.





В период с 1990 по 2005 год КНДР уже передала США останки более чем шестисот американских военных. За это Пхеньяну было выплачено в общей сложности примерно 22 млн долларов в качестве компенсации затрат. Кроме того, с 1996 по 2005 год Вашингтон выплатил Пхеньяну 28 млн долларов на проведение совместных работ по поиску останков американских военнослужащих, погибших в ходе Корейской войны. Репатриация останков американских военных, причём без какой бы то ни было денежной компенсации - положительный сигнал для перехода к следующему этапу выполнения договорённостей. Возвращение останков – первый шаг в деле реализации сингапурских договорённостей, которые предусматривают также денуклеаризацию Корейского полуострова. Тем более, что Пхеньян сделал шаг навстречу Вашингтону, приступив к демонтажу своего ракетного полигона.



