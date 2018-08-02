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Странный отец (6) 무슨 일이세요?

#Говорим как герои сериалов l 2018-07-30

Говорим как герои сериалов

Фраза недели 

무슨 일이세요? 

[Мусын ирисэё?]  

Что вы хотите? 


Грамматика 

무슨 – вопросительное слово, которое переводится как «что?» Также это слово обозначает «какой-либо случай или какое-либо дело предмет, не понятный для говорящего». Далее идет существительное 일 – «работа, дело, событие» с вопросительным окончание в неофициально-вежливом стиле речи –이세요. Все вместе получается «Что за дело?», «Что случилось?». В нашем случае мы перевели это выражение как «что вы хотите».


- 아무 문제 없는데, 무슨 일이세요?

- Никаких проблем нет, что случилось? 


- 전 아무 얘기 못 들었는데, 무슨 일이세요?

- Я ничего не слышал, что случилось?


- 사장님 안 계시는데, 무슨 일이세요?

- Директор сейчас не на месте, чем могу помочь?



Помимо этого мы попробовали выучить другие выражения. 


어쩐 일이세요? «Что вы хотите?»

웬 일이세요?  «Что вы хотите?»


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