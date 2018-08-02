Странный отец (6) 무슨 일이세요?

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2018-08-02 13:23:03
#Говорим как герои сериалов l 2018-07-30
Фраза недели
무슨 일이세요?
[Мусын ирисэё?]
Что вы хотите?
Грамматика
무슨 – вопросительное слово, которое переводится как «что?» Также это слово обозначает «какой-либо случай или какое-либо дело предмет, не понятный для говорящего». Далее идет существительное 일 – «работа, дело, событие» с вопросительным окончание в неофициально-вежливом стиле речи –이세요. Все вместе получается «Что за дело?», «Что случилось?». В нашем случае мы перевели это выражение как «что вы хотите».
- 아무 문제 없는데, 무슨 일이세요?
- Никаких проблем нет, что случилось?
- 전 아무 얘기 못 들었는데, 무슨 일이세요?
- Я ничего не слышал, что случилось?
- 사장님 안 계시는데, 무슨 일이세요?
- Директор сейчас не на месте, чем могу помочь?
Помимо этого мы попробовали выучить другие выражения.
어쩐 일이세요? «Что вы хотите?»
웬 일이세요? «Что вы хотите?»
2018-08-02 13:23:03
2018-08-01
2018-08-02 10:19:18