Странный отец (6) 무슨 일이세요?

Фраза недели

무슨 일이세요?

[Мусын ирисэё?]

Что вы хотите?





Грамматика

무슨 – вопросительное слово, которое переводится как «что?» Также это слово обозначает «какой-либо случай или какое-либо дело предмет, не понятный для говорящего». Далее идет существительное 일 – «работа, дело, событие» с вопросительным окончание в неофициально-вежливом стиле речи –이세요. Все вместе получается «Что за дело?», «Что случилось?». В нашем случае мы перевели это выражение как «что вы хотите».





- 아무 문제 없는데, 무슨 일이세요?

- Никаких проблем нет, что случилось?





- 전 아무 얘기 못 들었는데, 무슨 일이세요?

- Я ничего не слышал, что случилось?





- 사장님 안 계시는데, 무슨 일이세요?

- Директор сейчас не на месте, чем могу помочь?









Помимо этого мы попробовали выучить другие выражения.





어쩐 일이세요? «Что вы хотите?»

웬 일이세요? «Что вы хотите?»



