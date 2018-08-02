Компания SK Telecom и технологии искусственного интеллекта

ⓒ SK TELECOM

Мы продолжаем знакомить вас с южнокорейскими компаниями, на которых держится отечественная экономика. Сегодня мы поговорим о компании SK Telecom, которая активно развивает новые технологии, в том числе связанные с искусственным интеллектом. У микрофона руководитель исследовательской группы искусственного интеллекта г-н Ким Ён Гю.





Наша разработка NUGU Candle - это девайс с применением технологий искусственного интеллекта, в котором акцент сделан на функциях ночника, создающего спокойную атмосферу, и прослушивании музыки. В нём установлен интерфейс управления, позволяющий задавать задачи прикосновением и голосом. У освещения есть разные режимы – на время сна, для чтения и другие. Есть режим утреннего «рассвета». За 30 минут до установленного времени пробуждения девайс начинает светиться, постепенно увеличивая яркость. Когда приходит время, звучат пение птиц и другие звуки природы.





В NUGU Candle объединены колонки с технологиями искусственного интеллекта и «умный» ночник. Это новая уникальная разработка. Впоследствии SK Telecom планирует таким образом применить искусственный интеллект во всех домашних девайсах. В центре этой экосистемы находятся «умные» колонки, подобные NUGU Candle. Они являются центром принятия и идентификации команд, которые будут передаваться по средством технологий интернета вещей другим бытовым приборам. Впервые в стране такая колонка была представлена SK Telecom в 2016 году.





Мы поняли, что технологии искусственного интеллекта станут в будущем платформой для роста. В прошлом с появлением персональных компьютеров, а затем и интернета началось десятилетие интернета. Затем в 2000-х годах с выходом на рынок iPhone началась эра мобильных средств связи. Тогда глобальные компании, среди которых Google, Facebook и другие, следовали в разработках принципу Mobile First. Но 2-3 года назад появился лозунг AI First. То есть, начинается эра искусственного интеллекта. Поэтому мы решили сосредоточиться на этой теме, внедряя соответствующие технологии в свои навигаторы, IPTV и другие девайсы, создавая таким образом нужную экосистему.





ⓒ SK TELECOM

Компания SK Telecom набирает обороты в создании экосистемы искусственного интеллекта. Компания начинала работу в 1984 году. Тогда она носила название Korea Mobile Telecommunications. Именно она открыла эру мобильных телефонов первого поколения. В 1996 году ей впервые в мире удалось коммерциализировать технологию связи CDMA. Внедрение мобильных телефонов в Республике Корея начиналось позднее, чем в США и других развитых странах. Но этот разрыв удалось быстро преодолеть. SK Telecom сегодня стоит в авангарде внедрения технологий связи 4G LTE, LTE-A и других трендов информационно-коммуникационных технологий. Компания активно создаёт экосистему, обеспечивающую синергию технологий связи пятого поколения, искусственного интеллекта, больших данных, интернета вещей и другие.





Голосовой интерфейс управления наиболее востребован, когда у человека заняты обе руки. Одним из представительных подобных случаев является ситуация, когда пользователь находится за рулём автомобиля. Поэтому мы применили голосовое управление в навигаторе. Он позволяет найти место прибытия и места, через которые нужно проехать. Также можно позвонить или взять трубку, отправить сообщение. Нашей особенностью также является технология «умного» дома. Когда вы приезжаете на стоянку, можно попросить систему включить кондиционер дома. Эта функция очень удобна.





Сегодня автомобиль перестаёт быть просто средством передвижения. Это личное пространство. Растёт рынок подключённых автомобилей. Для того, чтобы закрепиться на нём, SK Telecom представил в прошлом году навигатор Tmap – NUGU, в котором воплощена технология голосового управления, а также технология интернета вещей, которая соединяет машину и дом. Новая концепция нацелена на создание условий, при которых человек может оставаться функциональным в самых разных ситуациях. Это основа для «умного дома» будущего. SK Telecom сумела достичь в этом направлении многого – это успешное создание голосовой системы, объединяющей в одно целое ключевые составляющие - интернет, искусственный интеллект, большие данные и интернет вещей.





ⓒ SK TELECOM