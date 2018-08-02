Валютная война между США и Китаем

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Торговое противостояние США и Китая приобретает затяжной характер. Растут опасения о том, что такое противостояние перерастёт в валютную войну. Это вызывает дестабилизацию мирового финансового рынка. Разобраться в перспективах развития ситуации поможет профессор Ким Кван Сок с факультета международных отношений университета Ханян.





24 июля Народный банк Китая установил курс китайской валюты на отметке 6,789 юаня за доллар. Это на 0,44% больше, чем накануне. Такая ситуация полезна для страны по двум причинам. Во-первых, это ощутимая поддержка для внутренней экономики, а во-вторых, это послужит фактором поддержки экспорта. То есть, смягчение кредитно-денежной политики делается с целью решения различных проблем в экономике, обусловленных последствиями торговой войны с США. Снижение ценности национальной валюты может сгладить эффект повышения американских пошлин на китайские товары.





24 июля Народный банк Китая снизил ценность юаня до минимальной за последний год отметки. Причина таких резких изменений заключается в попытке Китая противостоять давлению со стороны США. 19 июля президент США Дональд Трамп заявил, что ЕС и Китай манипулируют валютным курсом. Уже через несколько часов после этого КНР снизила курс национальной валюты. Таким образом, китайские власти пытаются обеспечить пространство для манёвра, учитывая затягивание противостояния с США. Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что США следят за ослаблением китайского юаня, в отношении которого будет проведена проверка, связано ли это с манипуляциями китайских властей. Таким образом, в октябре США могут внести Китай в список стран-манипуляторов валютными курсами.





В список стран-валютных манипуляторов министерства финансов США включаются страны, подпадающие под три критерия. Если вкратце, то первое условие - это наличие профицита торгового баланса в отношении США свыше 20 млрд долларов. Показатель Китая составляет 300 млрд долларов. Второй критерий - профицит платёжного баланса должен превышать 3% ВВП. Но в Китае отметка составляет лишь 1,4%. Третье условие - это продолжительное вмешательство в работу валютного рынка. Здесь КНР также не подходит. Такие случаи были, но не играли особой роли.





В настоящий момент вероятность того, что Китай будет включён в список валютных манипуляторов, низкая. Но министерство финансов США может изменить критерии. К примеру, они могут быть упрощены. Возможно, будет достаточно подозрений о манипуляциях среди стран, имеющих профицит торгового баланса в торговле с США. Если американская сторона примет старый Комплексный закон о торговле и конкурентоспособности, вносящий изменения в торговое законодательство, то Китай может оказаться в сложной ситуации.





Если Китай будет включён в список стран, манипулирующих валютным курсом, то американские компании, инвестировавшие в Китай, лишатся государственной поддержки. То есть, США будут всячески препятствовать вложению американского капитала в экономику КНР. Китайские компании не смогут принимать участия в огромном рынке госзаказов США. Усилится контроль за юанем со стороны МВФ. И это только часть мер давления, с которыми может столкнуться Пекин.





Агентство Bloomberg сообщало, что валютная война между США и Китаем окажет прямое влияние не только на валютный рынок, но и на рынки ценных бумаг, нефти, а также развивающиеся рынки. Основной удар от последствий подобного развития ситуации придётся на страны с небольшими открытыми экономиками. Среди них Республика Корея, Чехия, Венгрия и другие. Такие страны как Республика Корея, экспортирующие готовые товары из импортного сырья, потеряют конкурентоспособность из-за повышения расходов на ввоз материалов. После аналогичной торговой войны США и Японии, имевшей место в 80-е годы, японская экономика получила так называемые «потерянные 20 лет» застоя. Между тем, противостояние двух гигантов сегодня может оказаться положительным для южнокорейской воны и рынка ценных бумаг.





Южнокорейская вона может ослабнуть вместе с китайским юанем. Это положительно скажется на ценовой конкурентоспособности южнокорейского экспорта, что, в свою очередь скажется на улучшении ситуации на рынке акций. Между тем, укрепление юаня вызовет аналогичное повышение ценности воны, что также положительно отразится на отечественном рынке ценных бумаг.





Ослабление юаня привело к оттоку иностранного капитала. В случае перехода валютной войны между США и Китаем в более активную фазу, Китай, по мнению экспертов, может сдержать дальнейшее ослабление своей валюты. В таком случае юань вновь начнёт укрепляться, что является положительным фактором для воны и южнокорейского рынка акций. Однако, если под давлением США китайский экспорт и экономика начнут сокращаться, то пострадают Республика Корея и другие страны, поставляющие в Китай промежуточное сырьё. Таким образом, сегодня перед Сеулом стоит непростая задача по выработке мер, которые минимизируют многочисленные риски.





Очень важное значение имеет подготовка пакета мер по нейтрализации рисков, связанных с торговой войной между США и Китаем. Среди таких мер - расширение списка рынков сбыта, создание производственных баз не только в Китае, но и в других странах. Правительство должно создать платформу, позволяющую делиться информацией о ситуации на рынках валют, размере процентных ставок и других моментах с малыми и средними компаниями, которые в этом вопросе довольно слабы.





Республика Корея, которая зависит от внешних факторов, очень чутко реагирует на угрозы глобальной экономики. Чтобы избежать возможных последствий таких рисков правительство должно тщательно следить за развитием ситуации вокруг трений между США и Китаем, активно расширяя экспортные рынки.