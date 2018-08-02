



Закон о замене неисправных автомобилей вступит в силу с января будущего года вместе с компенсацией налога на приобретение и стоимость номерного знака. Он одобрен Национальным собранием. В соответствии с законом, если в течение года после приобретения новой машины серьёзные дефекты обнаруживаются три раза, обычные дефекты четыре раза или срок ремонта превысил 30 дней, то владелец имеет право на замену автомобиля или возврат денег. Данное условие должно быть обязательно включено в договор на покупку. Если дефект обнаружен в течение шести месяцев после приобретения автомобиля, это означает, что автомобиль был изначально неисправным. Министерство сухопутных территорий и транспорта подготовило разъяснения данного закона, в которых подробно описаны критерии и процедура возврата и замены. При этом список серьёзных дефектов существенно расширен.

Раньше к серьёзным относили лишь дефекты двигателя, трансмиссии и тормозной системы. Сейчас в этот список добавлены дефекты заправочного устройства, электрооборудования и шасси. Решение о возврате средств будет приниматься правительственной комиссией по безопасности автомобилей. В её состав войдут эксперты в области права, автотранспорта и защиты потребителей. Решения комиссии являются обязательными к исполнению. Вступление в силу закона о замене неисправных автомобилей привлекает внимание в связи с тем, что оно совпало по времени с коллективным иском владельцев автомобилей BMW. С декабря прошлого года произошли 28 случаев возгорания автомобилей этого производителя. В результате компания BMW начала возврат около 106 тысяч машин.