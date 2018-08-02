Перспективы замены перемирия мирным договором 

В связи недавним визитом члена Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи в Сеул большое внимание уделяется вопросу принятия заявления о завершении Корейской войны. Уже 65 лет два государства на Корейском полуострове находятся в состоянии перемирия, т.е. временно приостановленной войны. Многолетнее перемирие является аномальной ситуацией. В этой связи заявление о завершении войны является первым шагом к мирному договору и постоянному миру. В Пханмунчжомской декларации, которую подписали 27 апреля лидеры Юга и Севера Кореи, зафиксировано стремление к установлению постоянной и прочной мирной системы. После встречи лидеров КНДР и США работа над заявлением о завершении войны началась в трёхстороннем формате. Однако процесс был приостановлен из-за разногласий по поводу денуклеаризации Северной Кореи.

Госсекретарь США Майкл Помпео в ходе визита в КНДР в начале июля запросил график денуклеаризации. В ответ северокорейская сторона заявила о том, что необходимо формально завершить войну, а уже после этого говорить о денуклеаризации. Южнокорейская сторона также считает, что заявление о завершении войны станет шагом в направлении денуклеаризации и обеспечения безопасности. На начальном этапе Пекин не демонстрировал видимого интереса к данному вопросу, но позже начал проявлять активность. По мнению аналитиков, визит Ян Цзечи является показательным. Китай участвовал в Корейской войне на стороне Севера, и то, что он проявляет активный интерес к вопросам, связанным с войной, означает, что он не хочет оказаться в стороне от построения мирного режима на Корейском полуострове. Ранее министр иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва выразила позитивное отношение к участию Китая в подготовке заявления о завершении войны.