Желудевое желе тотхоримук. Часть 1 (도토리묵 1)

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В выпуске рубрики "Мир корейской кухни" от 31 июля вы узнаете о желудевом желе тотхоримук. Благодаря своей питательности и низкокалорийности это блюдо отлично подходит в знойную жару и во время диеты. Ценность желудей понимали еще в государстве Чосон: тогда они считались лучшей альтернативой злаковым во время неурожайного года. Подробнее о желудях и желудевом желе вы узнаете в нашем выпуске.