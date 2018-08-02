Желудевое желе тотхоримук. Часть 1 (도토리묵 1)

Фильм «Вместе с богами: последние 49 дней»стал лидером первого дня проката
2018-08-02 13:23:03
#Мир корейской кухни l 2018-07-31
В выпуске рубрики "Мир корейской кухни" от 31 июля вы узнаете о желудевом желе тотхоримук. Благодаря своей питательности и низкокалорийности это блюдо отлично подходит в знойную жару и во время диеты. Ценность желудей понимали еще в государстве Чосон: тогда они считались лучшей альтернативой злаковым во время неурожайного года. Подробнее о желудях и желудевом желе вы узнаете в нашем выпуске.
2018-08-02 13:23:03
2018-08-01
2018-08-02 10:19:18