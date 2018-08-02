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Желудевое желе тотхоримук. Часть 1 (도토리묵 1)

#Мир корейской кухни l 2018-07-31

Сеул сегодня

ⓒ Getty Images Bank

В выпуске рубрики "Мир корейской кухни" от 31 июля вы узнаете о желудевом желе тотхоримук. Благодаря своей питательности и низкокалорийности это блюдо отлично подходит в знойную жару и во время диеты. Ценность желудей понимали еще в государстве Чосон: тогда они считались лучшей альтернативой злаковым во время неурожайного года. Подробнее о желудях и желудевом желе вы узнаете в нашем выпуске.

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