Актриса Ким Мин Чжон сыграет в фильме «Шулер 3»!

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30 июля 2018 года появились новости о том, что топ-звезда Ким Мин Чжон, определена на роль главной героини фильма «Шулер 3». В тот же день один из создателей кинокартины подтвердил информацию. На роли главных героев утверждены актёры Рю Сын Бом и Пак Чон Мин. Премьера кинофильма намечена на первый квартал 2019 года. А 27 июля стало известно, что трот-певица Хон Чжин Ён запускает собственный бренд косметики 'Hong Shot' (홍샷). Об этом сообщил представитель музыкального агентства 'MUSIC K ENTERTAINMENT'. Новая линия косметики разработана совместно с компанией 'J.ONE COSMETIC', а в ассортименте будут декоративные средства: тональные крема, компактные пудры, блески для губ и др. Подробнее обо всём этом вы узнаете в очередном выпуске программы «Новости шоу-бизнеса» от 1 августа.