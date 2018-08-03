Рассказ «Когда цветёт гречиха» писателя Ли Хё Сока

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#Из интервью c литературным критиком Чон Со Ён

Многие люди вспоминают о Ли Хё Соке, как об авторе самых красивых романов в истории корейской литературы. Его считают писателем, поднявшим искусство романа на новый уровень благодаря утончённому языку, богатому словарному запасу и элегантным предложениям. Читая рассказ «Когда цветет гречиха», кажется, что перед глазами всплывают прекрасный лунный свет и виднеется пейзаж поля цветов гречихи. Всё это благодаря выразительности писателя, который стимулирует чувства. Ли Хё Сок - писатель, который изо всех сил старался искать на ощупь скрытые прекрасные вещи и рассказывать о них более красиво. Поэтому роман «Когда цветет гречиха» прекрасно передает природу читателям того времени, когда был трудный период.





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Он смотрел в сторону Чо Сондаля,

вне сомнений, не из-за чувства вины, а впечатлённый лунным светом.

Недавняя полная луна, начавшая убывать,

неясно разбрасывала мягкие лучи вокруг.

Пеший путь ночной в семьдесят ли до Тэхва лежит через две горы,

один ручей, широкое поле и горную тропу.

Дорога теперь лежит через длинный горный склон.

В тишине, будто мертвой, посреди ночи

слышно дыхание луны, подобное дикому зверю,

которое можно поймать ладонями.

Бобовые и кукурузные поля под лунным светом

окрасились в голубой цвет.





조선달 편을 바라는 보았으나

물론 미안해서가 아니라 달빛에 감동하여서였다.





이지러는 졌으나 보름을 가제 지난 달은

부드러운 빛을 흐븟이 흘리고 있다.

대화까지는 칠십리의 밤길 고개를 둘이나 넘고

개울을 하나 건너고, 벌판과 산길을 걸어야 된다.





길은 지금 긴 산허리에 걸려 있다.

밤중을 지난 무렵인지 죽은 듯이 고요한 속에서

짐승 같은 달의 숨소리가 손에 잡힐 듯이 들리며

콩 포기와 옥수수 잎새가 한층 달에 푸르게 젖었다.









Описание пути длиною в семьдесят ли, то есть около 27,5 км, из деревни Понпхён, родины автора, до Тэхва является одним из наиболее красиво переданных в корейской литературе.





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Горный склон был весь усеян гречихой, начавшей распускаться,

подобно рассыпанной соли.

Вид освещенных тусклым светом луны цветков захватывал дух.





산허리는 온통 메밀밭이어서

피기 시작한 꽃이 소금을 뿌린 듯이

흐믓한 달빛에 숨이 막힐 지경이다.









Писатель Ли Хё Сок родился 23 февраля 1907 года в уезде Пхёнчан-гун провинции Канвондо и умер 25 мая 1942 года. В 1928 году он начал литературную деятельность, выпустив рассказ «Город и призрак», а в 1936 году опубликовал рассказ «Когда цветет гречиха». Наиболее известными произведениями являются «В море близ России», «Подсолнух» и др.