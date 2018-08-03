США против возобновления работы Кэсонского комплекса 

Госдепартамент США продолжает возражать против возобновления работы Кэсонского индустриального комплекса. Об этом представитель внешнеполитического ведомства США заявил в эфире радиостанции «Голос Америки». Решение о закрытии Кэсонского комплекса в 2016 году принималось как ответная мера на растущую угрозу со стороны Севера и открытое игнорирование резолюций Совбеза ООН, напомнил представитель госдепартамента. В тот же день в северокорейской газете «Нодон синмун» опубликована статья с критикой в адрес южнокорейского правительства, которое выполняет антисеверокорейские санкции. В статье также содержится требование возобновить работу Кэсонского комплекса и туристическую программу в горах Кымгансан.

Правительство РК 10 февраля 2016 года прекратило сотрудничество с КНДР в рамках Кэсонского индустриального комплекса. Данное решение было принято в ответ на проведение Севером четвёртых ядерных испытаний и запуск ракеты дальнего радиуса действия. 14 февраля 2016 года тогдашний министр по делам воссоединения Хон Ён Пхё заявил, что 70% зарплаты северокорейских работников Кэсонского комплекса забирало государство, и эти средства шли на развитие ядерной и ракетной программ. Это утверждение было основано на том, что заплата рабочим выдавалась не напрямую. Оплата предоставлялась в долларах, а зарплату рабочим выплачивали в местной валюте. До закрытия Кэсонского комплекса там работали в общей сложности 54 тыс. человек, общий фонд зарплаты которых составлял 100 млн долларов в год.