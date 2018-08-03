Юг и Север достигли взаимопонимания в вопросах безопасности 

Военные Юга и Севера Кореи «достигли взаимопонимания» по ряду вопросов в области безопасности. Это, в частности, демилитаризация Объединённой зоны безопасности, совместные поиски останков солдат, находящихся в пределах демилитаризованной зоны, и сокращение постов охраны. Межкорейские переговоры по военным вопросам на уровне генералов состоялись во вторник в пограничном пункте Пханмунчжом. Как сообщил журналистам глава южнокорейской делегации генерал-майор Ким До Гюн, принято решение продолжить обсуждение конкретных сроков, методов и других вопросов посредством уведомлений друг друга и контактов на рабочем уровне.

Объединённая зона безопасности (JSA) расположена вдоль военной демаркационной линии между Югом и Севером Кореи. Её ширина составляет 800 метров с востока на запад и 600 метров с юга на север. В ней проводятся заседания военной комиссии по перемирию при командовании вооружёнными силами ООН. По соглашению о перемирии, JSA должны охранять полицейские, однако её охраняют жандармы. Кроме того, на охрану JSA допускается лишь по одному взводу из обеих Корей, каждый из которых вооружён одним пистолетом. Однако Юг и Север направляют на охрану JSA по батальону. Её демилитаризация может стать символом смягчения напряжённости. О совместных поисках останков солдат, находящихся в пределах ДМЗ, Юг и Север договорились в ноябре 2007 года. Однако эта договорённость не выполняется. Сокращение сторожевых постов послужит первым шагом к превращению ДМЗ в зону мира. В ряде мест посты Юга и Севера расположены на расстоянии прямой видимости друг от друга, что повышает риск военного столкновения. После Корейской войны между ними имели место многочисленные перестрелки.