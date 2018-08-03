Июньский профицит платёжного баланса РК составил 7,38 млрд долларов
2018-08-03 10:46:22
#Мелодии Кореи l 2018-08-01
Не всегда при написании песен сначала пишут музыку, иногда первыми рождаются стихи или прозаические тексты. Именно о таких песнях мы расскажем в очередном выпуске передачи "Мелодии Кореи". Вы сможете не только прослушать сами песни, но и узнать об истории их создания.
Выпуск 374. Песни на известные тексты
* Отрывок из пхансори "Сказание о верной Чхунхян", в котором Ли Мон Нён читает "Тысячесловие" - Сон У Хян (вокал)
* Песня "Квансан юнма" - Ким Воль Ха (вокал)
* Песня "Самсольги" - Ли Мун Вон (вокал)
2018-08-03 10:46:22
Волшебный мир корейских сказок
2018-08-02
2018-08-02