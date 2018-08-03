



Не всегда при написании песен сначала пишут музыку, иногда первыми рождаются стихи или прозаические тексты. Именно о таких песнях мы расскажем в очередном выпуске передачи "Мелодии Кореи". Вы сможете не только прослушать сами песни, но и узнать об истории их создания.





Выпуск 374. Песни на известные тексты

* Отрывок из пхансори "Сказание о верной Чхунхян", в котором Ли Мон Нён читает "Тысячесловие" - Сон У Хян (вокал)

* Песня "Квансан юнма" - Ким Воль Ха (вокал)

* Песня "Самсольги" - Ли Мун Вон (вокал)