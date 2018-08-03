Глава 3. Хо Сэн Вон сумел заработать 100 тысяч нян (2)

Владелец клуба по фамилии Юн сильно удивился. Ведь до сих пор никто к нему с такой заявкой не обращался: «Вы точно хотите купить все фрукты?». Учёный Хо уверенно сказал: «Да. Цена меня не беспокоит! Для тех, кого не устраивает первое предложение, то за их товар платите в два, даже в три раза дороже. Главное, чтобы у меня всё было».

Владельцу непонятен заказ нашего героя. Большинство розничных торговцев обычно покупают три или четыре вида фруктов в нужном объёме. Однако Хо Сэн Вон не похож на них. Юн снова спросил: «А зачем вам нужно так много фруктов?» Наш герой равнодушно ответил: «Это не ваше дело. Не обращайте внимание. Это всё часть моего плана. Сделайте то, что я прошу».

Владелец начал сомневаться в его уме. Ему показалось, что этот янбан может оказаться сумасшедшим: «Прошлым летом было так жарко. Наверное, аномальная жара привела к безумию».

Он внимательно посмотрел на Хо Сэн Вона. После тщательного изучения владелец пришёл к выводу, что этот дворянин беден, и у него с умом не в порядке. Наш герой сразу определил намерения мужчины по его взгляду. Громко смеясь, ученый Хо вынул из кармана мешочек с монетами и бросил его на пол. Торговцу, даже не пересчитывая монеты, стало понятно, что этих денег достаточно на покупку всех фруктов. Увидев большие деньги, он резко изменил свою позицию: «Господин, простите меня за мою ошибку. Я был полным дураком. Сделаю то, что вы приказали».

Вскоре на рынке Ансона раздался звук труб. Слуги владельца клуба торговцев ходили по рынку и кричали: «Мы покупаем ваши товары за любую цену. Предложите свою цену!» Однако достаточного числа производителей не было. Слуги били в барабаны и кричали всё громче: «Покупаем фрукты за любую цену! Это ваш последний шанс, не упускайте его!»

Наконец эта радостная весть дошла до ушей оптовых торговцев. Люди собрались в толпу. Все без исключения стали спрашивать: «Это правда? Своим ушам не верю». Некий торговец яблоками подошёл к слугам и предложил цену за 100 штук, увеличенную в 100 раз! Другой торговец начал его отговаривать: «Слишком завышена цена!» В этот миг слуги заплатили сумму, которую он назвал. Все замерли с открытыми от удивления ртами: «Своим глазам не верю. Как же это случилось? Это действительно лучший шанс, чтобы заработать хорошие деньги».