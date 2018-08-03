Переговоры между Югом и Севером по военным вопросам

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31 июля в пограничном пункте Пханмунчжом состоялись межкорейские переговоры по военным вопросам на уровне генералов. Это была вторая встреча подобного рода при правительстве Мун Чжэ Ина и девятая в целом. На этот раз, что не часто бывает, инициатива встречи исходила от Северной Кореи. Участники переговоров рассмотрели четыре вопроса: демилитаризацию Объединённой зоны безопасности, совместные работы по обнаружению и эвакуации останков военнослужащих из ДМЗ, взаимное сокращение постов охраны в ДМЗ и отказ от враждебных действий в Жёлтом море. Это те меры, которые должны превратить демилитаризованную зону в Зону мира, как предусмотрено Пханмунчжомской декларацией. Итоги переговоров подводит господин Син Бом Чхоль, директор Центра проблем безопасности и воссоединения Института политических исследований памяти Чон Чжу Ёна.