Пак Со Чжун встречается с Пак Мин Ён

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Киноактер Пак Со Чжун и киноактриса Пак Мин Ён встречаются уже 3 года. 26 июля многие корейские СМИ обнародовали информацию о длительных романтических отношениях между двумя знаменитостями, о которой не было известно ранее. Все это время молодые люди старались сосредоточить всеобщее внимание на их работе, не забывая о свиданиях в духе «агентов 007». Однако некоторые фанаты стали подозревать пару еще давно. Так, в прошлом году и Пак Со Чжун, и Пак Мин Ён опубликовали в своих личных страницах в социальных сетях фотографии с похожими чертами, что и дало начало слухам об их возможном романе. Интерес к паре возрос после премьеры сериала «Что не так с секретаршей Ким?» (김비서가 왜 그럴까), где Пак Со Чжун сыграл роль вице-президента крупной корпорации, а Пак Мин Ён исполнила роль его секретарши. Трансляция сериала закончилась 26 июля, и сам сериал собрал внушительную армию поклонников.