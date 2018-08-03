Кан Мин Хёк будет служить Родине

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Барабанщик известной рок-группы CNBLUE, а также успешный киноактер Кан Мин Хёк отправился служить Родине. 30 июля на своей страничке в инстаграме он выложил несколько снимков с коротко стриженной прической, подписав фотографии словами: «Три раза. В детстве, в 9 классе, в 28 лет». На одном из фото в камеру уверено смотрел совсем маленький Кан Мин Хёк - стрижка «ёжик», солнечные очки и море харизмы, в этом веселом малыше проскальзывали черты уже взрослого артиста. А вот взрослый Кан Мин Хёк на последнем снимке задорно улыбался своим поклонникам, вовсе не беспокоясь по поводу последующих двух лет службы в армии. Артист вместе с другим участником CNBLUE по имени Ли Чжон Син приступили к службе в один день – 31 июля, известно, служить они будут в разных частях. На некоторое время группа CNBLUE приостанавливает деятельность, так как в армии уже служит солист группы Чон Ён Хва.