Исполнитель Ким Чжан Хун вернется к слушателям

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Исполнитель в жанре баллады и фолк по имени Ким Чжан Хун возвращается в музыку после годового перерыва. 31 июля он дал интервью газете «Звездные новости», где рассказал о своем недуге и планах относительно будущего. «Врач сказал, что панические атаки прекратились, и можно уже не пить лекарства». В 2012 году в эфире передачи «Приходи веселиться» (놀러와) Ким Чжан Хун признался, что во время учебы в Соединенных Штатах ему поставили диагноз панические атаки, певец испытывал сильнейшие приступы и боль, что иногда не мог дышать. Он стал первой корейской знаменитостью, не побоявшейся открыто сказать о своем недуге. После так называемого «каминг-аута панических атак» все больше корейских звёзд, страдающих от этого, делятся о своих переживаниях.