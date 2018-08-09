«Вместе с богами: последние 49 дней» (신과함께-인과 연/Along With the Gods: The Last 49 Days, 2018)

Жанр: фэнтези, драма

Режиссер: Ким Ён Хва

В ролях: Ха Чжон У, Чу Чжи Хун, Ким Хян Ги и др.

Премьера: 1 августа 2018 года

Ограничение: детям старше 12-ти лет





48 умершим людям трое Смотрилей Загробного мира (Кан Рим, Хэвонмэк и Токчхун) помогли заново родиться в мире людей за последние тысячу лет. Если произойдет реинкарнация всего одного человека, то и главным героям выпадет шанс начать новую жизнь. Однако Кан Рим по непонятной ему причине выбирает усопшего парня Су Хона в качестве 49-го «обвиняемого», которого нужно оправдать и отправить обратно в мир живых людей.

Согласно Закону Загробного мира правильным будет уничтожить души умерших, однако владыка Загробного мира ставит перед тремя Смотрителями новые условия и принимает предложение их лидера Кан Рима. А именно, до конца судебного процесса над Су Хоном привести в Загробный мир старика Хо Чхун Сама, которого не дает забрать чудак по имени Сон Чжу Син.

Два смотрителя Хэвонмэк и Токчхун отправляются в этот мир, чтобы забрать с собой Хо Чхун Сама, однак встречают на пути могущественного Сон Чжу Сина. Потерявшиеся перед трудностью Хэвонмэк и Токчхун нечаянно узнают, что Сон Чжу Син тоже был Смотрителем, и тысячу лет назад забрал их из мира живых. Хэвонмэк и Токчхун загораются желанием узнать о своем прошлом, память о котором была стерта, и заключают с ним сделку...

Мир людей и мир мертвых смешался с прошлым, чтобы открыть тысячелетнюю тайну!