Новая южная политика РК и курс на денуклеаризацию КНДР 

На фоне последних событий привлекает внимание работа Регионального форума по безопасности АСЕАН как единственного механизма взаимодействия правительств региона. В отличие от НАТО, форум не предусматривает коллективную оборону стран-участниц в случае вооружённого конфликта. Цель форума АСЕАН состоит в обеспечении безопасности в регионе путём ведения обширного и конструктивного диалога. В настоящее время в работе форума принимают постоянное участие десять государств. Сотрудничество ведётся и с другими партнёрами по диалогу, среди которых Республика Корея, США, Япония, Китай, Россия и КНДР. Все шесть стран участвуют в переговорах по северокорейской ядерной проблеме.

Ядерная проблема КНДР является основной задачей форума по безопасности АСЕАН. До прошлого года приоритет отдавался широкому обсуждению ядерной проблемы Севера. Однако в этом году основное внимание уделено поиску решения в рамках диалога РК и КНДР, США и КНДР. Как известно, США ведут политику давления на КНДР в вопросе денуклеаризации страны. Требования США заключаются в полном, подконтрольном и необратимом демонтаже ядерной программы. Однако для КНДР первоочередной задачей является установление мира как фактора, обеспечивающего стабильность и спокойствие на Корейском полуострове. В сложившейся ситуации РК прилагает все усилия для сохранения динамики сотрудничества США и КНДР. С одной стороны, Сеул продвигает меры по заключению мирного договора с Пхеньяном, а с другой - ведёт с ним диалог об отказе от ядерного оружия. На данном фоне РК положительно оценивает участие Китая в подготовке к заключению мирного договора. Причина проста: РК пытается привлечь Китай, который не желает оставаться в стороне от решения проблем безопасности Корейского полуострова, а также надеется на его помощь в том, чтобы убедить Пхеньян в необходимости отказа от ядерного оружия.