Вывод военного контингента США из РК пока откладывается

Сенат США окончательно утвердил закон об ассигнованиях на национальную оборону на 2019 финансовый год. В законе утверждается не только оборонный бюджет страны, но и право принятия военных и политических санкций в отношении третьих стран. Это своего рода рекомендация для исполнительных органов США. В документе выражена чёткая позиция по отношению к Китаю, утверждены пункты, касающиеся военного контингента США в РК и денуклеаризации КНДР. Закон обязывает регулярно докладывать о ядерной программе Севера, проводить оценку выполнения обязательств по договорённостям США и КНДР по ядерной проблеме. Особое внимание привлекает так называемое “Мнение сената”, согласно которому ядерная проблема КНДР рассматривается в качестве основной угрозы для стран бассейна Индийского и Тихого океанов. В законе также говорится, что основной целью внешней политики США является полный, подконтрольный и необратимый демонтаж ядерной программы КНДР.





Таким образом, закон отражает обеспокоенность сената политикой Дональда Трампа в отношении ядерной проблемы КНДР. Известно, что военный контингент США в Южной Корее является камнем преткновения в сотрудничестве США и КНДР. В связи с этим была принята концепция полного, подконтрольного и необратимого демонтажа ядерной программы Пхеньяна. В настоящее время особое внимание уделяется сотрудничеству двух стран. На фоне последних событий широкую огласку вновь приобрёл безрезультатный визит в КНДР госсекретаря США Майкла Помпео. Администрация Дональда Трампа, с одной стороны, настаивает на мерах абсолютного контроля и продлении санкций против КНДР и в тоже время пытается изменить сложившуюся ситуацию. Как результат, останки солдат США, погибших в годы Корейской войны, были успешно возвращены на Родину.