Пять грузовых судов подозревают в перевозке угля из КНДР 

Скандал, связанный с незаконными поставками северокорейского угля в РК, набирает обороты. В связи с этим стало известно, что, помимо упоминавшихся ранее грузовых судов Sky Anglel под флагом Панамы и Rich Gloria под флагом Сьерра-Леоне, расследование ведётся в отношении ещё трёх иностранных судов. По данным Совета Безопасности ООН, два грузовых судна, о которых упоминалось ранее, доставили в РК 9 тысяч тонн угля, а три судна, о которых стало известно позднее - 15 тысяч тонн. Предполагается, что доставленный уголь был использован на тепловых электростанциях энергетической компании Korea South-East Power Co (KOEN), которая два раза ввозила уголь из портов России через торговую компанию в Пхохане.

Как выяснилось, KOEN купила на открытых торгах у компании в Пхохане 40 тысяч тонн российского антрацита. Компонентный анализ не выявляет разницы между северокорейским и российским антрацитом. Южнокорейские тепловые электростанции используют в основном битуминозный уголь, однако ТЭС Ёндон и Донсо компании KOEN используют антрацит. Резолюция Совета Безопасности ООН номер 2371 запрещает импорт из КНДР целого ряда товаров, в том числе угля, железа, свинца и морепродуктов. Таким образом, покупая северокорейский уголь, РК фактически нарушает резолюции ООН. Между тем, 24 мая 2010 года Сеул ввёл запрет на торговлю с Пхеньяном. Это означает, что южнокорейские компании не могли импортировать северокорейский уголь, ещё до принятия резолюций Совбеза ООН. Если уголь был всё-таки завезён, то напрашивается вывод о наличии серьёзных недостатков в действующем законодательстве.



