Лидеры США и КНДР продолжают обмен письмами

Президент США Дональд Трамп получил очередное письмо от лидера КНДР Ким Чон Ына, сообщила представитель Белого дома Сара Сандерс. Она пояснила, что обмен письмами между лидерами двух стран происходит в развитие их сингапурских договорённостей. Эксперты и аналитики активно обсуждают вопрос, приведёт ли обмен письмами к реализации договорённостей о денуклеаризации. Это уже третье письмо Ким Чон Ына президенту США. Первое письмо было передано в Белый дом перед сингапурским саммитом через заместителя председателя ЦК ТПК Ким Ён Чхоля. Второе письмо привёз в начале июля из Пхеньяна госсекретарь США Майкл Помпео. Это был ответ председателя госсовета КНДР на письмо главы Белого дома. На этот раз, похоже, письмо было передано в ходе репатриации останков американских солдат, погибших в годы Корейской войны. После официальной церемонии возвращения останков, состоявшейся на Гавайях, Трамп в своём Twitter поблагодарил Ким Чон Ына за то, что тот сдержал обещание.

Не исключено, что Ким Чон Ын намерен использовать факт выполнения договорённостей для получения новых уступок со стороны США. Выполнение договорённости о денуклеаризации пока заморожено. Вашингтон настаивает на закрытии Пхеньяном ядерной программы, а Пхеньян требует официального завершения Корейской войны с помощью заключения мирного договора. Учитывая такую ситуацию, велика вероятность того, что стороны пытаются найти выход путём обмена письмами. Именно поэтому обсуждается возможность проведения второго северокорейско-американского саммита. Дональд Трамп в своём Twitter выразил надежду на скорую личную встречу с Ким Чон Ыном. Однако в Белом доме заявляют, что вопрос о саммите пока не обсуждается.