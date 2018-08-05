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Автопроизводитель BMW Korea готов возместить своим клиентам расходы на аренду автомобилей, пока их автомобили будут проходить экстренную диагностику. 26 июля компания сообщила, что она отзывает 106.317 автомобилей 42-х моделей в связи со случаями возгорания двигателя, имевшими место в период с декабря прошлого по июль этого года. Зафиксировано почти 30 таких случаев. До 14 августа компания намерена завершить диагностику всех автомобилей.

Как стало известно, причиной неисправности послужили сбои в системе рециркуляции отработанных газов. Однако та же система используется в большинстве дизельных машин по всему миру, но нигде случаи возгорания двигателя больше зафиксированы не были. В связи с этим некоторые эксперты считают, что проблема кроется в ошибках электронных систем, а не в дефекте деталей. Другие специалисты выдвигают также подозрения о том, что для южнокорейского рынка могли использоваться другие запчасти.

В свете данных событий обращает на себя внимание закон о замене неисправных автомобилей, который должен вступить в силу с первого января будущего года. В соответствии с ним, если в течение года после приобретения новой машины серьёзные дефекты обнаруживаются три раза, обычные дефекты четыре раза или срок ремонта превысил 30 дней, то владелец имеет право на замену автомобиля или возврат денег. Данное условие должно быть обязательно включено в договор на покупку. Если дефект обнаружен в течение шести месяцев после приобретения автомобиля, это означает, что автомобиль был изначально неисправным. При этом список серьёзных дефектов существенно расширен. Раньше к серьёзным относили лишь дефекты двигателя, трансмиссии и тормозной системы. Сейчас в этот список добавлены дефекты заправочного устройства, электрооборудования и шасси.

Решение о возврате средств будет приниматься специальной комиссией, в состав которой войдут эксперты в области права, автотранспорта и защиты потребителей. Если комиссия принимает решение о замене автомобиля, но производитель не может заменить его на аналогичный в силу разных причин, то покупатель может вернуть стоимость автомобиля за вычетом амортизации.