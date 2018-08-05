Военные Юга и Севера обсудили вопросы безопасности

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31 июля военные Юга и Севера провели переговоры в пограничном пункте Пханмунчжом. В ходе встречи они достигли взаимопонимания по ряду вопросов, среди которых демилитаризация Объединённой зоны безопасности, совместные поиски останков солдат, находящихся в пределах демилитаризованной зоны, и сокращение постов охраны.

Как сообщил журналистам глава южнокорейской делегации генерал-майор Ким До Гюн, принято решение продолжить обсуждение конкретных сроков, методов и других вопросов посредством телефонных звонков и писем, а также в ходе дальнейших встреч на рабочем уровне. Стороны выразили намерение прекратить враждебные действия в районе Северной разграничительной линии в Жёлтом море. Южнокорейская сторона также пригласила северокорейских коллег посетить международный форум по вопросам безопасности, который состоится в сентябре в Сеуле. После межкорейского саммита в апреле этого года военные Юга и Севера встретились во второй раз.

Вопрос о совместном поиске останков американских и южнокорейских солдат поднимался ещё в 2007 году. Однако тогда принятые договорённости так и не осуществились на практике. По оценкам военных, в демилитаризованной зоне находятся останки около 10 тысяч южнокорейских и около 2 тысяч американских солдат. Вот уже 65 лет они не могут быть переданы родственникам из-за напряжённости в данной зоне. Что касается сокращения охранных постов, то пока речь идёт о пробной ликвидации нескольких постов, а затем уже о поэтапной ликвидации и всех оставшихся. В нынешней ситуации слишком реальна угроза как случайных, так и преднамеренных перестрелок.

Предложение о демилитаризации Объединённой зоны безопасности было выдвинуто Севером. Зона расположена вдоль военной демаркационной линии между Югом и Севером Кореи. Её ширина составляет 800 метров с востока на запад и 600 метров с юга на север. Согласно соглашению о перемирии, в эту зону разрешено вводить не более одного взвода и иметь при себе оружие только в виде пистолета. На самом деле эти правила не соблюдаются, при этом Объединённая зона безопасности - единственное место, в котором вооружённые силы Юга и Севера встречаются лицом к лицу. В связи с этим демилитаризация данной зоны будет носить и символический характер.