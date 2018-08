Свежий альбом гёрлз-группы 'Apink'

В рубрике «Новые альбомы» августа мы знакомили наших уважаемых радиослушателей с некоторыми песнями из нового альбома гёрлз-группы 'Apink'.

В этот раз очаровательные и милые участницы 'Apink' впервые за свою карьеру решили сменить имидж, причём довольно резко. Они не побоялись преобразиться для своего нового седьмого мини-альбома под названием 'ONE & SIX'. Эксперимент группы удался, так как большинство поклонников остались довольны новыми чувственными и женственными образами своих любимых исполнительниц.

В названии альбома 'ONE & SIX' заложено желание и стремление проявить оригинальность каждой из шести участниц, раскрыть их творческие таланты перед слушателями. Существуют и другие значения названия диска 'ONE & SIX' или «Один и шесть», где под цифрой «один» подразумеваются сплочённые поклонники 'Apink', а под «шестью» - все участницы группы 'Apink'. Плюс, если сложить две цифры в названии альбома, то получится семь – важное число, олицетворяющее седьмой год существования группы 'Apink'. А открыл нашу очередную рубрику главный трек «Ни единого» гёрлз-группы 'Apink’, который в настоящее время смело претендует на первые строчки в популярнейших хит-парадах Кореи. В песне поётся об охладевшей любви. В её тексте рассказано, что не осталось ни единого следа от любимого, которого знала девушка.

Летом 2017 года группа довольно долго побывала на верхних строчках популярных южнокорейских музыкальных чартов с песней 'FIVE'. С тех пор уже прошёл год, за пройденное время юные девочки расцвели и преобразились в шикарных молодых женщин. Теперь исполнительницы группы 'Apink' поют не только о нежных и светлых чувствах, испытываемых при первой любви. Но их песни, по-прежнему, заставлять слушателей трепетать от тёплых и добрых чувств. Например, энергичная и легкая композиция 'A L R I G H T' или «Всё хорошо!» претендует на звание ещё одного нового хита. В её тексте рассказано, какое глубокое волнение пробуждает в душе новая любовь. В эфире прозвучала песня 'A L R I G H T' или «Всё хорошо!» в исполнении группы 'Apink'.

Благодаря приятным и запоминающимся песням 'Apink' прочно завоевала сердца южнокорейских меломанов. У группы много хитов, среди которых можно назвать такие песни, как ‘FIVE’, ‘NoNoNo’ и ‘Mr. Chu’. А далее на наших волнах прозвучала композиция «Ты лучше всяких слов!» из свежего диска гёрлз-группы 'Apink'. В тексте песни рассказано, что само существование любимого человека действует намного сильнее и эффектнее, оно утешает гораздо лучше, чем всякие крылатые слова.

Итак, седьмой мини-альбом группы вышел удачным, многие треки из пластинки украсили популярнейшие хит-парады Кореи и других стран. Скорее всего, альбом займёт достойное место в дискографии группы. А в завершение нашего очередного выпуска рубрики «Новые альбомы» в эфире прозвучала спокойная и лиричная баллада под названием «Звёзды и…» группы 'Apink'.





ⓒ Melon