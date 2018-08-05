Возобновлены санкции в отношении Ирана

Прошло чуть больше двух с половиной лет после того, как в январе 2016 года были достигнуты договорённости по иранской ядерной программе. Однако санкции в отношении Ирана возобновляются. США предупредили об этом 8 мая текущего года, установив отсрочку в 90 и 180 дней в зависимости от вида санкций. По истечении 90-дневной отсрочки вступят в силу санкции против автомобильной промышленности Ирана, торговли золотом и другими драгоценными металлами, покупки и продажи угля. После восстановления санкций страны и предприятия, торгующие с Ираном, также подпадают под ограничения.





Южнокорейские компании постепенно сокращают торговлю с Ираном. С января по июнь экспорт в эту страну сократился на 15,4%, а в июле - на 19,4%. Южнокорейские поставки в Иран в 2012 году превышали 6 млрд долларов, однако с введением администрацией Обамы санкций упали до 4,5 млрд долларов. В 2016 году они снизились ещё больше, и лишь в прошлом году объём экспорта начал восстанавливаться. Однако с восстановлением санкций он вновь пошёл на снижение. 4 ноября истекает срок отсрочки санкций в отношении иранской нефти. Правительство РК ведёт переговоры с США об исключении из санкций сырой нефти, на которую приходится бóльшая часть импорта из Ирана. При администрации Обамы РК получила статус страны-исключения, которая имеет возможность покупать иранскую сырую нефть в условиях санкций, сократив объём покупок на 20%. Однако правительство Трампа требует дополнительного сокращения. Важность импорта иранской нефти для Кореи заключается в том, что он напрямую влияет на экспорт в Иран. Расчёты с Ираном проходят с использованием расчётного счёта в корейских вонах, с которого также производится оплата товаров, экспортируемых в Иран. Поэтому снижение импорта иранской нефти неизбежно приведёт к сокращению экспорта.



