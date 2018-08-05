АСЕАН требует от КНДР полной денуклеаризации 

Министры иностранных дел стран - участниц Регионального форума АСЕАН призвали Пхеньян в полной мере выполнять обязательства по денуклеаризации и воздержаться от дальнейших ядерных и ракетных испытаний. В заявлении председателя 25-го Регионального форума АСЕАН, принятом 6 августа в Сингапуре, содержится призыв ко всем заинтересованным сторонам продолжать работу по достижению прочного мира и стабильности на безъядерном Корейском полуострове. Жёсткие заявления чередуются с достаточно мягкими. Это означает, что, несмотря на неопределённость с денуклеаризацией и официальным провозглашением прекращения Корейской войны, стороны стремятся поддержать атмосферу диалога. Это нашло отражение в заявлении по КНДР, которое отличается от прошлогоднего.





В заявлении содержится требование о денуклеаризации, однако отсутствие требования о «полной, подконтрольной и необратимой денуклеаризации» является показателем того, что участники регионального форума учли требования Пхеньяна. Более короткое выражение «полная денуклеаризация» включено также в Пханмунчжомскую декларацию и в совместное заявление по итогам саммита между КНДР и США. Изменился не только тон заявления, но и сама атмосфера форума. Несмотря на застой в переговорах, главы внешнеполитических ведомств РК, КНДР и США приветливо улыбались друг другу. Известно, что дружелюбный тон общения способствует сохранению атмосферы диалога.