Компания ComfortLab – производитель комфортного нижнего белья

ⓒ COMFORTLAB

Мы продолжаем знакомить вас с южнокорейскими компаниями, на которых держится отечественная экономика. Сегодня мы поговорим о компании ComfortLab (컴포트랩), которая создаёт максимально комфортное нижнее бельё. Познакомит нас с ней глава компании госпожа Чхве Сон Ми.





Сначала я работала в компании Vivien, в которой получила большой опыт работы с самыми разными торговыми брендами. Я дизайнер с 20-летним стажем. Люди моей профессии затрачивают большие усилия для разработки красивой продукции. Но на рынке много действительно удобных, но не очень привлекательных по виду товаров. С возрастом я хочу носить удобные вещи, но тут меня сдерживает неприглядный вид вещей для людей в возрасте. Поэтому я решила сделать что-нибудь сама.





Глава компании ComfortLab является известным дизайнером в сфере нижнего белья. За свою карьеру ей довелось поработать в самых разных профильных компаниях. Это позволило г-же Чхве Сон Ми получить нужный опыт в разработке продукции и распространении. На основе накопленных знаний она в 2014 году открыла свою компанию. С тех самых пор она создаёт новый тренд в мире нижнего белья, делая акцент на удобстве и красоте.





Самая большая особенность нашей продукции - это отсутствие давления на тело. Все дизайнеры считают, что именно давление на грудь позволяет сохранить объём. В противном случае бюстгальтер не будет выполнять своей роли. Я же решила избавиться от твёрдых линий и корсета. Мы проводили тестирование в течение шести месяцев. Выяснилось, что такой бюстгальтер полностью справляется со своей роль. После этого мы приступили к созданию продукции.





Женское бельё нацелено на придание груди красивого вида. Поэтому нижняя часть груди удерживается жёсткими вставками, а на спине конструкция закрепляется застёжкой. Однако, если постоянно создавать сильное давление для обеспечения объёма, то это может создать неудобства и осложнить кровообращение. В итоге возможны проблемы с пищеварением, рефлюксное воспаление пищевода и другие последствия. Для исправления от такой ситуации г-жа Чхве Сон Ми решила полностью избавиться от давящих элементов. Она создала бельё, которое за счёт приемлемого внутреннего и внешнего давления поддерживает грудь, обеспечивая при этом максимальный комфорт.





ⓒ COMFORTLAB

Для того, чтобы бельё не растягивалось после долгого использования и плотно прилегало к телу, мы используем особый материал. Некоторые материалы мы производим самостоятельно. Кроме того, сначала выпускается минимальная пробная партия. После получения отзывов от потребителя мы устраняем недоработки и массово выпускаем на рынок улучшенную продукцию. Наверное, это одна из причин того, что потребители довольны нашим товаром.





Сегодня распространяется тенденция Body Positive, которая предлагает любить себя таким как есть. За границей набирает популярность бреллет – аналог традиционного бюстгальтера, только без вставок, косточек и других жёстких частей. Растёт интерес к новинке и в Республике Корея. Однако то, что продаётся на местном рынке, зачастую удобно, но грудь поддерживает слабо. Это проблемой занялась г-жа Чхве Сон Ми. В итоге ей удалось найти золотую середину.





Мы экспортируем нашу продукцию в США через интернет-магазин Amazon. В будущем мы хотели бы работать с рынками Китая и Юго-Восточной Азии. Комплекция жительниц этих стран схожа с комплекцией кореянок. Мы хотим создавать бельё, которое можно, благодаря дизайну и конструкции, без особых проблем использовать три – четыре года.





Компания ComfortLab уже наладила экспорт в США. Есть планы расширить свой рынок в Азии. Компания развивается, используя философию изменения устоев в мире одежды, чтобы в итоге стать мировым брендом.





ⓒ COMFORTLAB