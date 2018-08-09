Надзорный кодекс пенсионного фонда Республики Корея

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Государственный пенсионный фонд, управляющий средствами в 635 трлн вон или 562 млрд долларов, принял решение о введении надзорного кодекса, который привлекает акционеров к более активному управлению фондом. В этой связи ожидаются серьёзные перемены, о которых мы поговорим с профессором Ким Ён Хаком с факультета менеджмента университета Соган.





Steward с английского переводится, как дворецкий или управляющий. Понятие Stewardship code означает политику активного участия инвесторов в управлении средствами, вложенными в какое-либо предприятие. В 2008 году произошёл финансовый кризис. Это привело к пересмотру финансовыми учреждениями своей политики в направлении расширения участия инвесторов в принятии важных решений касательно управления капиталом. Впервые надзорный кодекс был принят в Великобритании в 2010 году. Постепенно эта практика распространилась на большинство развитых стран. Данная инициатива не носит принудительного характера, являясь мерой мягкого регулирования.





Сегодня надзорный код действует в 20-ти странах мира. Теперь к этой тенденции присоединился и пенсионный фонд Республики Корея. Речь идёт о поэтапном расширении полномочий и прав акционеров в принятии каких-либо решений. То есть, фонд будет производить более активный надзор над работой предприятий и проектов, в которые были инвестированы средства пенсионного фонда, в том числе в ограниченной форме принимать участие в управлении. Таким образом, государство хочет повысить защиту народного капитала.





Основная цель введения надзорного кодекса направлена, как было сказано выше, на повышение защиты прав акционеров. Но в Республике Корея есть свои нюансы. Возможность введения данной меры рассматривалась долгие годы. Но в стране нет достаточной законодательной базы, в полной мере охватывающей данный вопрос. Поэтому необходимы серьёзные поправки в профильные законы, в том числе касающиеся рынка капиталов. В начале этого года президент Мун Чжэ Ин дал указание ещё раз рассмотреть возможность введения системы надзорного кодекса, что может внести вклад в реформирование структуры управления крупными семейными корпорациями. Можно вспомнить недавний скандал вокруг корпорации Hanjin Group, 12% акций которой принадлежат пенсионному фонду. Общественность была озабочена, почему фонд никак не вмешивается в управление корпорацией.





Пенсионный фонд Республики Корея является третьим по объёму в мире. Он имеет более пяти процентов ценных бумаг трёхсот компаний, разместивших свои акции на внутреннем рынке. Во многих случаях фонд выступает в качестве главного инвестора. Но при этом он проявляет довольно пассивную позицию в применении своих прав в вопросе управления, что подвергается критике. Но с введением надзорного кодекса всё изменится. В настоящий момент фонд сосредоточен в основном на распределении дивидендов от компаний, в которые вложены средства. Со следующего года права фонда в качестве акционера будут расширены до вопросов, касающихся имиджа и ценности предприятий. Кроме того, ожидается улучшение коэффициента выплаты дивидендов.





Коэффициент выплаты дивидендов - это процент прибыли, который выплачивается акционерам в виде дивидендов. В нашей стране показатель составляет всего 20%. В прошлом году отметка повысилась до 24%, но затем снова упала до 20%. Но средний мировой показатель составляет 43%. К примеру, в прошлом году в Японии данный коэффициент достиг 32%, в США 39%, в Германии 41%, во Франции и Великобритании 65%. Даже в менее развитых странах отметка выше, чем в Республике Корея. На Тайване показатель составил 57%, в Индонезии 42%, в Бразилии 38%, в Китае 32%. Конечно, высокий коэффициент не говорит о том, что всё хорошо. Ведь в этом случае компании вынуждены сокращать инвестиции в дальнейшее развитие. Но южнокорейский уровень в 20% слишком низкий.





Ожидается, что надзорный кодекс позволит улучшить ситуацию с распределением дивидендов. Так, в 2014 году в Японии, когда кодекс только вводился, отметка составила 26,1%. Но в 2016 году показатель вырос, составив 30,3%. Кроме того, благодаря повышению активности институциональных инвесторов в управлении предприятий, в которые были вложены средства, возможно более прозрачным станет система управления компаниями. Между тем, есть предположения, что в нынешних условиях эффект может быть не таким как хотелось бы.





В случае с Японией объём пенсионного фонда составляет почти полтора триллиона долларов, что вдвое больше, чем в Республике Корея. Там фонд особо не вмешивается в работу надзорного органа, установив лишь принципы и направления работы. 100% капитала переданы в управление частному сектору. В нашей стране половина капитала вложена в рынок ценных бумаг, ещё половина управляется непосредственно фондом. Сейчас есть проблема независимости пенсионного фонда. Поэтому, главным образом, высказываются опасения по поводу общественных интересов, в том числе о том, не используются ли средства фонда в целях достижения политических целей правительства. То есть, в Республике Корея и Японии ситуация разная. Следовательно, сложно ожидать такого же эффекта, как в случае с Японией.





В вопросе введения надзорного кода главной задачей является обеспечение независимости пенсионного фонда. В настоящий момент фонд имеет 7% доли всего внутреннего рынка ценных бумаг, а также 10% акций крупных корпораций. Таким образом, если фонду не будет обеспечена независимость в применении своих прав в качестве акционера, то вполне возможно, что правительство сможет вмешиваться в дела компаний, используя влияние пенсионного фонда, который является правительственным учреждением, подведомственным министерству здравоохранения и социального обеспечения.





Во-первых, необходима гарантия независимости пенсионного фонда, особенно это касается отдела управления. Звучат предложения о создании отдельного органа управления фондом. Но этим проблема не будет решена. Нужно обеспечить независимость от вмешательства правительства. Поэтому, если и будет создаваться отдельное учреждение в виде профильной корпорации, то её глава должен назначаться не правительством, а утверждаться Национальным собранием. Кроме того, 100% ценных бумаг фонда предлагается передать частному сектору, что повысит прибыльность.





В Республике Корея вводится надзорный кодекс, направленный на повышение прибыльности управления капиталом пенсионного фонда. Он создаст условия для более эффективного управления средствами фонда. Но очень важно, чтобы кодекс был подкреплён повышением независимости и прозрачности данного процесса.