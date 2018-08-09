СБ ООН принял решение по гуманитарной помощи КНДР 

Комитет Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении КНДР принял решение, касающееся поставок гуманитарной помощи Пхеньяну. Согласно принятой ранее резолюции, разрешается передача гуманитарной помощи КНДР в исключительном порядке. Однако на фоне усиления международных санкций размер предоставляемой помощи был значительно сокращён. Как утверждает заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок, также существует проблема серьёзных задержек с доставкой товаров. В связи с этим в Совете Безопасности ООН был принят механизм своевременных поставок гуманитарной помощи.

Первоначальный вариант документа был предложен США по следующим причинам. Во-первых, в условиях проведения переговоров по ядерной проблеме КНДР такие страны как Китай и Россия настаивают на смягчении антисеверокорейских санкций. Поэтому США были вынуждены сделать своего рода жест в ответ на их требования. Во-вторых, приняв данное решение, США стремятся укрепить характер санкций против КНДР. По мнению США, внесение чёткости и открытости в процесс поставок гуманитарной помощи приведёт к их усилению. Недавно продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН опубликовала статистику, согласно которой в КНДР на 5% снизился урожай зерна, в результате чего в стране возникла нехватка 802.000 тонн продовольствия. В случае, даже если КНДР закупит 150.000 тонн продовольствия, нехватка составит 652.000 тонн. В настоящее время больше половины населения КНДР нуждаются в продовольственной помощи.