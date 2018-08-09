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Дата рождения: 4 марта 1986 года

Дебют: реклама [SK Telecom], 2005 г.





Пак Мин Ён – корейская актриса. Дебютировала в развлекательной индустрии в качестве рекламной модели, через год начала актерскую карьеру с небольшой роли красотки-школьницы Кан Ю Ми в комедийном ситкоме «Хайкик» (거침없이 하이킥).

Её путь к славе начался после главной женской роли в сериале «Скандал в учебном заведении Сонгюнгван» (성균관 스캔들), вышедшем в 2010 году. В 2011 году она играла главную роль в сериале «Городской охотник» (시티헌터) вместе с одним из топовых актеров Кореи Ли Мин Хо, роли в последующих сериалах «Великолепная Чжэ Ин» (영광의 재인), «Доктор Джин» (닥터 진), «С чистого листа» (개과천선), «Целитель» (힐러), «Помни: война сына» (리멤버 – 아들의 전쟁), «Королева на семь дней» (7일의 왕비), «Что случилось с секретаршей Ким» (김비서가 왜그럴까) закрепили за Пак Мин Ён статус одной из самых востребованных и талантливых актрис Кореи. Также известно, что она сыграет в двух китайских сериалах под названием «Смелость Мин» (금의야행) и «Город времени» (시광지성).