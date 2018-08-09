Финансовая дерегуляция и интернет-банки 

Устранение чрезмерных и ненужных ограничений в финансовом секторе повысит конкурентоспособность новых финансовых организаций, таких как интернет-банки, что в конечном итоге принесёт пользу потребителям. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая 7 августа на специальном заседании, посвящённом вопросам дерегуляции в банковском секторе. Он подчеркнул, что успешное проведение четвёртой промышленной революции возможно лишь на основе инноваций. Успешная работа интернет-банков будет способствовать рыночной конкуренции и обновлению всего финансового сектора,- подчеркнул Мун Чжэ Ин.

В прошлом году в РК приступили к работе два интернет-банка K-Bank и Kakao Bank. По действующему закону о банках, промышленные предприятия не могут приобрести более 4% контрольного пакета акций банковских учреждений. При условии, что промышленные предприятия–акционеры имеют право голоса на общем собрании акционеров только в рамках 4-процентой доли, они могут увеличить свою долю до 10%. Но для приобретения 10-процентной доли акций банковских учреждений промышленные предприятия должны получить разрешение финансового комитета. Цель ограничений заключается в том, чтобы предприятия не могли использовать банки в качестве своего «сейфа». Однако, в отличие от обычных банков, интернет-банки за счёт экономии расходов на содержание филиалов и большого количества сотрудников могут повысить процентную ставку по депозитам и снизить ставку при кредитовании. Вот почему интернет-банки пользуются растущей популярностью среди простых граждан. Однако упомянутые ограничения препятствуют расширению бизнеса интернет-банков. Для решения данных проблем интернет-банки нуждаются в привлечении новых инвесторов, в том числе промышленных предприятий.