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С каждым годом я скучал по нему только все больше. Всей моей жизни не хватало, чтобы выразить всю мою скорбь. Его звали Син Хён Сок. Тогда ему было тридцать семь, сейчас ему было бы сорок восемь.





그 사람은 내가 일생을 살며 추도해도 다하지 못할 만큼

나이를 얻어 살수록 못내 그립기만 했다.

그의 이름은 신현석.

향년 삼십 칠 세였고, 살아있다면 올해 마흔 여덟이 될 터였다.









В произведении главный герой вспоминает одного доброго человека, который всегда помогал другим, жертвуя собой. Именно ему посвящен этот рассказ.









#Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

Героями рассказа стали люди, включая самого писателя, которые пережили трагичность современной истории. Они являются представителями одного сообщества и героями произведения "Зарисовки Кванчхона".





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Каменщик становился самым примерным работником.

Он трудился не покладая рук не только на своем поле. Он никогда не упускал и дела соседей, важные или не очень.





석공은 가장 모범적인 일꾼이 되어갔다.

그는 자기집 농사일에만 부지런을 피운 것이 아니었다.

이웃동네 크고 작은 일에도 부러 빠진 적이 없었다.

그는 꿋꿋이 그리고 성심껏 일을 치러내었다.









#Из интервью с профессором факультета корейского языка и литературы Сеульского национального университета профессором Пан Мин Хо:

На протяжении всего рассказа встречается несколько красивых описаний луны или лунной ночи. Они позволяют передать человечность Хён Сока, его желания. Вместе с последней сценой у читателя складывается полное впечатление о доброте и щедрости его души.





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- Надеюсь увидеться с вами снова. До свидания! - на этот раз я решился пожать руку первым.

Пока я разбирался с делами и занимался приготовлениями Хён Сока к отъезду, над горной вершиной позади университета Ихва взошло красное солнце.





"다시 뵈올 수 있도록 행운이 있으시길 빕니다. 안녕히 가십시오"

그리고 이번만은 내가 먼저 손을 내밀어 악수하리라고 작정하고 있었다.

내가 이리저리 분별하여 떠나 보낼 채비를 두루 챙겨놓았을 때는

이화대학 뒤 산등성이 마루로 붉은 햇덩이가 떠오르고 있었다.









Писатель Ли Мун Гу (1941 - 2003 гг.) родился в уезде Порён провинции Чхунчхон-Намдо. В 1966 году он дебютировал с рассказом "Пэккёль", выиграв премию журнала "Современная литература". Сборник рассказов "Зарисовки Кванчхона", в который вошел рассказ "Луна над пустой горой", был опубликован в 1977 году.