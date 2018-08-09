Реформа системы парламентских выборов
2018-08-09
#Мелодии Кореи l 2018-08-08
Юн Сон До - известный корейский поэт, писавший стихи в жанре сичжо. Из-за политических разногласий за свою жизнь более 25 лет он провел в ссылках, но это не помешало ему оставить после себя богатое творческое наследие, которое до сих пор пользуется большой любовью среди корейцев.
Выпуск 375. Поэт Юн Сон До
* Песня "Сколько у меня друзей" (стихи Юн Сон До) - Ким Хи Сон (вокал), Ли Бан Силь (смычковая цитра комунго), Чхэ Чжо Бён (бамбуковая флейта тэгым), Ким Бён О (барабан чангу)
* Мелодия "Уттодыри" - Ким Чжон Чжа (цитра каягым)
* Песня "Времена года рыбака" (стихи Юн Сон До) - Ким На Ри (вокал)
2018-08-09
Волшебный мир корейских сказок
2018-08-09
2018-08-10 15:13:42