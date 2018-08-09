Глава 3. Хо Сэн Вон сумел заработать 100 тысяч нян (3)

Слухи о том, что Юн покупает фрукты за любую цену, разошлись по всему рынку. Слухами земля полнится: хоть в трубы ещё не трубят, а разговор идёт. Перед домом владельца клуба торговцев столпились продавцы. Одни привезли на заплечных носилках мешок каштанов, другие привезли на лошадях ящики с яблоками и грушами. Как приказал наш герой, торговцы получили то, что хотели. Они вернулись домой, смеясь от радости: «Сегодняшний день будет лучшим в моей жизни! Продолжался бы такой день целый год!»

В доме Юна собрались все фрукты, которые в тот день продавались на рынке Ансона. На следующий, и еще на следующий день к нему приходили торговцы. Среди них были и люди, которые продавали фрукты в Сеуле, скупив их на рынке Ансона. Но на этот ситуация сложилась совсем иная. Они продали Юну приобретённые фрукты на рынке Ансона и отправились домой с пустыми руками. Конечно, со временем на рынках в других регионах страны исчезли фрукты. Кто, хочет приобрести фрукты, нужен был посетить дом владельца клуба. Между тем, рынок Ансона работал раз в пять дней. Раз рынок закрылся, то людям нужно было ждать пять дней. Однажды вечером Хо Сэн Вон призвал владельца к себе: «Сколько денег вы потратили до сегодняшнего дня?»

Собеседник ответил: «Около трети от суммы, которую вы дали мне». Учёный Хо подумал про себя: «Уже несколько дней я покупал фрукты, но они стоили лишь 3 тысячи нян. Хотя продавцы завысили цену, но она слишком низкая. Выясняется, что производимый народом товар просто низко ценится».

Затем он спросил: «После закрытия рынка к вам приходят люди, чтобы продать фрукты? Если да, то прошу вас не пропустить ни единого плода».

С тех пор прошло три месяца, за это время Юн скупил все фрукты. Наступила зима, а между тем, Хо Сэн Вон не продавал купленные им фрукты. За два - три месяца многие фрукты сгнили. Юн беспокоился всё больше, однако наш герой днём и ночью читал книгу. Юн пытался уговорить Хо Сэн Вона: «Уже прошло много времени. Из-за холода большинство фруктов промерзло и испортилось. Остальные вскоре станут непригодными к употреблению. Нам нужно скорее продать оставшиеся». Наш герой ненадолго оторвался от чтения и спокойно сказал: «Ну, даже если все они станут несъедобными, они стоят лишь 10 тысяч нян. Не надо беспокоиться!»