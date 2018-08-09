Первая встреча министров обороны Юга и Севера Кореи

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24 сентября 2000 года военная делегация КНДР во главе с министром народных вооружённых сил Ким Иль Чхолем, пересекла военно-демаркационную линию, чтобы принять участие в переговорах с Югом. Первая в истории встреча глав военных ведомств двух Корей началась в 10 часов утра 25 сентября на острове Чечжудо. Её участники договорились делать всё возможное для выполнения Совместной декларации от 15 июня, принятой по итогам первого межкорейского саммита. Они обещали приложить совместные усилия для снижения военной напряжённости и установления прочного мира в регионе. Эти положения стали базовыми принципами и тем, над чем обе стороны действительно хотели работать ради того, чтобы гарантировать меры безопасности, связанные с воссоединением железных и автомобильных дорог через границу.