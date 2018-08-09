Визит главы МИД КНДР в Иран 

Визит министра иностранных дел КНДР Ли Ён Хо в Иран привлёк внимание мирового сообщества. Дело в том, что он состоялся в тот период, когда США объявили о восстановлении санкций в отношении Ирана. В сообщениях о встречах Ли Ён Хо с президентом и главой МИД Ирана нет никаких неожиданных моментов. Поэтому визит вызывает ещё больше вопросов. Прежде всего, почему столь, казалось бы, бессодержательные встречи прошли именно сейчас, когда Иран вновь оказался под американскими санкциями в связи с отменой ядерной сделки. Одновременно КНДР стремится выйти из-под санкций, обсуждая вопрос о денуклеаризации.

КНДР и Иран с давних пор поддерживают дружеские отношения, разделяя антиамериканские настроения и являясь участниками Движения неприсоединения. Эта дружба приобрела характер своего рода «кровного братства» в ходе ирано-иракской войны 1980 года, когда Ирак получил одностороннюю поддержку со стороны Запада, а КНДР поддержала Иран. В результате этого отношения между двумя странами значительно укрепились. Кроме того, известно, что Северная Корея сотрудничала с Ираном в разработке баллистических ракет. Оба государства были причислены властями США к «странам-изгоям» и вместе оказались под действием санкций. Учитывая историю двусторонних отношений и текущую ситуацию, визит Ли Ён Хо в Тегеран можно рассматривать как демонстрацию в адрес США. Если восстановление американских санкций в отношении Тегерана является предупреждением в адрес Пхеньяна, то визит может отрицательно повлиять на американо-северокорейский диалог.