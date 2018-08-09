Юг и Север готовятся к третьему саммиту

Юг и Север Кореи проведут 13 августа переговоры на высоком уровне, в ходе которых будут обсуждаться реализация договорённостей, которые были достигнуты на предыдущих межкорейских саммитах, и подготовка к следующему саммиту. В ходе первого саммита, состоявшегося 27 апреля в Пханмунчжоме, стороны договорились встретиться осенью в Пхеньяне. В этой связи сейчас самое время приступить к согласованию деталей встречи. Учитывая нынешнюю ситуацию в американо-северокорейских взаимоотношениях, роль предстоящих переговоров на высоком уровне особенно велика.

КНДР и США не удаётся преодолеть разногласия по вопросам денуклеаризации и официального объявления о завершении Корейской войны. В этой ситуации проведение третьего межкорейского саммита может открыть дорогу второму саммиту между КНДР и США. Обращает на себя внимание и тот факт, что, в отличие от предыдущих переговоров на высоком уровне, проводившихся по инициативе Юга, в данном случае с предложением о проведении встречи выступил Север. Это говорит о том, что КНДР также стремится к урегулированию сложившейся ситуации. В этой связи есть надежда, что успешное проведение предстоящих межкорейских переговоров может послужить новым толчком к продвижению американо-северокорейского диалога. По мнению аналитиков, США и КНДР в равной степени стремятся не допустить прекращения контактов. Однако между сторонами пока нет достаточного взаимного доверия. В связи с этим важна роль президента Мун Чжэ Ина в качестве посредника. Поэтому необходимо скорейшее проведение межкорейского саммита, и сейчас самое подходящее время для согласования этой встречи. Она может быть назначена на конец августа или начало сентября, и основным вопросом повестки может стать официальное объявление об окончании Корейской войны.