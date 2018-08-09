Споры вокруг дерегуляции в банковском секторе

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Устранение чрезмерных и ненужных ограничений в секторе интернет-банков повысит их конкурентоспособность. Об этом заявил президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, выступая 7 августа на специальном заседании, посвящённом вопросам дерегуляции в банковском секторе. Глава государства обратился к Национальному собранию с просьбой внести поправки в действующее законодательство. В связи с этим представители трёх парламентских фракций уже сформировали рабочую группу, которая занимается вопросами дерегуляции.

Под дерегуляцией в банковском секторе подразумевается внесение изменений в правила распределения пакетов акций банковских учреждений. По действующему закону о банках, промышленные предприятия не могут приобрести более четырёх процентов контрольного пакета акций банковских учреждений. При условии, что промышленные предприятия–акционеры имеют право голоса на общем собрании акционеров только в рамках четырёхпроцентной доли, они могут увеличить свою долю до десяти процентов. Но для приобретения такой доли промышленные предприятия должны получить разрешение финансового комитета.

На основе этих принципов десятипроцентной долей в интернет-банках K-Bank и Kakao Bank владеют компании KT и Kakao. Однако такая схема распределения акций существенно ограничивает развитие интернет-банков с самого их основания. Дело в том, что интернет-банки - это высокоэффективное сочетание финансовых услуг и интернет-технологий, которое позволяет формировать максимально выгодные предложения за счёт низких расходов. Однако нынешняя система распределения акционеров налагает серьёзные ограничения на финансирование интернет-банков, не позволяя развиваться согласно намеченному плану.

Необходимость дерегуляции в секторе интернет-банков воспринимается в политических кругах как очевидный факт, однако представители прогрессивного лагеря и гражданских организаций высказываются против нарушения действующего законодательства и, соответственно, смягчения вышеупомянутых правил.