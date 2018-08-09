США возобновляет санкции против Ирана

ⓒYONHAP News

С 7 августа правительство США возобновило санкции в отношении Ирана. Они будут вводиться вновь поэтапно. Сначала ограничения коснутся покупки иранским правительством американской валюты и заключения сделок в иранской валюте. Санкции запрещают Ирану выпуск облигаций и нацелены на сокращение валютных поступлений в страну и её изоляцию от мирового сообщества. Кроме того, в рамках санкций накладываются ограничения на торговлю с Ираном золотом, алюминием, сталью, углём и автомобилями. Новые ограничения подразумевают также вторичный бойкот для юридических и физических лиц США и других стран, которые нарушили санкции. Второй этап санкций вступит в силу через 90 дней, то есть 5 ноября. В первую очередь он нацелен на прекращение валютных поступлений в Иран за счёт экспорта нефти. Вторая волна санкций коснётся преимущественно Республики Корея, Турции и Индии, которые активно сотрудничают с Ираном в нефтяной сфере. В связи с этим может измениться и общая картина мирового рынка нефти.

Южнокорейские компании уже начали постепенное сокращение торговли с Ираном. Между тем, южнокорейское правительство ведёт переговоры с США об исключении из санкций сырой нефти. При администрации Барака Обамы Сеул в виде исключения получил возможность покупать иранскую сырую нефть, сократив объём покупок на 20%.