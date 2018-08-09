Сон Е из Wonder Girls возвращается в шоу-бизнес

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Сон Е, экс-участница группы Wonder Girls, подписала контракт с новой продюсерской компанией. 7 августа стало известно, что Сон Е будет сотрудничать с Polaris Entertainment, после чего начнет активную сценическую деятельность. На данный момент артистка планирует выступления, также известно, что она успела записаться для несколько телепередач. Сон Е дебютировала в 2007 году в составе женской группы Wonder Girls и обрела небывалую популярность. В январе 2013 года она вышла замуж за канадца корейского происхождения Джеймса Пак и переехала в Канаду. Тогда для многих стало неожиданностью решение певицы вступить в брак в сравнительно раннем возрасте, однако сейчас Сон Е уже мама двоих детей, чем очень гордится. На страничке в социальной сети она регулярно публикует интересные фотографии из своей жизни и общается с поклонниками.