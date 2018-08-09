Юн Ын Хе вернется на экраны спустя 5 лет

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Актриса Юн Ын Хе возвращается на экраны спустя 5 лет. В конце прошлого года она появилась в эфире одной развлекательной передачи впервые за долгое время, однако приступит к съемкам кино она только в этом году. Время покажет, удастся ли ей замять скандал с плагиатом, который разгорелся из-за её новой коллекции одежды в 2015 году. На данный момент актриса утверждена на роль в новом сериале «Волнительное предупреждение» (설렘주의보). Сериал покажет историю взаимоотношений харизматичного заведующего дерматологической клиники Чха У Хёна и актрисы Юн Ю Чжон, которые решили начать отношения «по контракту». Юн Ын Хе исполнит роль актрисы Юн Ю Чжон. Это будет её первое появление в сериале после роли в сериале «Выбор будущего» (미래의 선택). В 2014 году актриса исполнила крошечную роль в фильме «Хосамгван» (허심관) и «Красные глаза» (레드 아이), на этом дискография последних лет заканчивается.